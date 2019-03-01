РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 мар. Шестнадцатилетний полузащитник хоккейного клуба «Зоркий» из подмосковного Красногорска Денис Козлов получил приглашение в сборную России, сообщается на официальном сайте министерства спорта Московской области.

«Предложение поступило как в результате проявленного индивидуального мастерства и таланта молодого игрока, так и по успехам его хоккейного клуба в чемпионате страны. Молодежный «Зоркий» провел серию из семи побед кряду и вышел в плей-офф высшей лиги. Полузащитник Денис Козлов вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира среди юношей до 17 лет в Архангельске», – говорится в сообщении.

Сборы пройдут с 6 по 12 марта 2019 года, после чего с 14 по 16 марта состоится первенство мира.

«Не за горами чемпионат мира среди юниоров до 17 лет, и в нашей национальной сборной начинается подготовительный этап к мировому первенству. Для нас представляется особой гордостью, что подмосковный хоккеист будет принимать участие в таком крупном турнире. Если Денис Козлов получил вызов в сборную, значит, это заслуженно», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что Подмосковье будет болеть за Дениса Козлова и поддерживать своего представителя.