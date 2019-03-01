РИАМО - 1 мар. В Москве вечером ожидается мокрый снег, на дорогах прогнозируют гололедицу, водителей предупредили о возросшем риске аварий и призвали пользоваться общественным городским транспортом, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города.

«По данным МЧС, сегодня вечером в Москве ожидается ухудшение погодных условий. До конца дня в столице будет идти мокрый снег, а на дорогах будет скользко из-за гололедицы. Кроме того, сильный ветер порывами до 12-17 метров в секунду может стать причиной падения деревьев и повреждения линий электропередач», - говорится в сообщении.

При таких погодных условиях возрастает риск ДТП, что может привести к ухудшению дорожно-транспортной ситуации.

«Транспортный комплекс просит москвичей отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться городским транспортом, который подготовлен к работе в сложных погодных условиях. Московский метрополитен также готов к увеличению пассажиропотока», - уточняется в материале.

Если же отложить поездку на автомобиле невозможно, то необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и избегать резких торможений и неожиданных маневров.

Также при сильном ветре нежелательно оставлять машину под деревьями или рекламными конструкциями.

В Подмосковье и Москве на пятницу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, метели и сильной гололедицы.