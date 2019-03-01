РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 мар. Скидку за оплату услуги по вывозу мусора в январе в размере 25 % жителям девяти микрорайонов Подольска сделают в марте, она отразится в едином платежном документе (ЕПД), сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ООО «МосОблЕИРЦ».

По инициативе главы горокруга Николая Пестова жителям девяти микрорайонов оператор ООО «МСК-НТ»обещал произвести перерасчет платы в размере 25 % за январь, однако февральские платежки пришли без скидки. Оператор пояснил, что причина здесь техническая – решение о перерасчете было принято в середине февраля, а платежки в ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ» к тому моменту были уже сформированы. Оперативное изменение итоговой стоимости услуги в платежном документе не представлялось возможным.

«Поручение о перерасчете за услугу обращения с твердыми коммунальными отходами нам поступило только 28 февраля. В мартовских ЕПД за февраль будет отражен перерасчет за январь. Перерасчет сделают жителям микрорайонов Высотный, Ивановский, Межшоссейный, Шепчинки, Львовский, Парковый, Центральный, Зеленовский и Кутузово», – сказал сотрудник.

С 1 января текущего года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Территорию Подмосковья разделили на семь кластеров, городской округ Подольск обслуживает Чеховский филиал ООО «МСК-НТ».

Получить льготу в виде 50 % снижения платы за вывоз мусора могут инвалиды, ветераны, жители блокадного Ленинграда, семьи с детьми-инвалидами и пострадавшие от политических репрессий. Многодетным семьям будет предоставляться компенсация в размере 30 %. Льготы будут предоставлены и пожилым людям. А также и малообеспеченным семьям в случае, если расходы такой семьи на коммунальные услуги превышают 22 % от общего семейного дохода.

Компенсация для неработающих пенсионеров составит 30 % в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения; пенсионерам старше 70 лет – 50 %; пенсионерам старше 80 лет – 100 %. Данная мера соцподдержки будет предоставлена для 917 тысяч жителей Подмосковья в текущем году. На эти цели из бюджета региона выделят 742 миллиона рублей.