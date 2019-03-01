РИАМО - 1 мар. Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, которого обвиняют в хищении бюджетных средств, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«В ходатайстве следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Вячеслава Дерева отказали. Иная мера пресечения судом избрана не была. Суд постановил освободить из-под стражи в зале суда», - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, Дерева задержали в марте прошлого года в Карачаево-Черкесии, откуда отправили в Москву. Следствие считает, что Дерев организовал преступную группу и похитил более 110 миллионов рублей бюджетных средств через незаконное возмещение НДС.

Сейчас расследование завершено и Дерев знакомится с материалами дела. Адвокаты ранее настаивали на смягчении меры пресечения обвиняемому ввиду его преклонного возраста и плохого состояния здоровья.