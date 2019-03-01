РИАМО – 1 мар. Строительство завода Kermi в подмосковном Ступине идет без нарушений, в настоящее время в помещениях проводятся отделочные работы, все работы намерены завершить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Ранее инспекторы завершил проверку строительства завода по производству стальных радиаторов, который возводится на улице Индустриальная в городском округе Ступино.

«В настоящее время на объекте ведется установка технологического оборудования, пуско-наладочные работы производственной линии, а также внутренние отделочные работы. В ходе проверки нарушений при строительстве выявлено не было», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Завод будет производить стальные панельные радиаторы немецкой компании Kermi.

«Площадь объекта составит 14670 квадратных метров. Производственная мощность завода – 500 тысяч радиаторов в год», – подчеркивается в сообщении.

Застройщиком выступает ООО «АФГ РУС». Финансирование осуществляется за счет собственных средств застройщика.

«На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, парковки для автомобилей, организация зоны отдыха, будут установлены малые архитектурные формы и выполнено озеленение», – добавляется в материале.

Плановое завершение строительства – второй квартал 2019 года. После ввода объекта в эксплуатацию на заводе будет создано порядка 300 новых рабочих мест.