РИАМО - 1 мар. В Москве и Подмосковье снежный покров может сойти к концу марта, метеорологическая весна может наступить в середине месяца, сообщила РИАМО в пятницу главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Начало календарной весны - это 1 марта, начало метеорологической весны - это, скорее всего, будет середина марта. А сход снежного покрова происходит, как правило, дней на 10-12 позже метеорологической весны», - сказала Позднякова.

Она отметила, что по прогнозу Гидрометцентра РФ в Москве март будет теплее климатической нормы на 1-1,5 градуса.

«Как правило это ведет к тому, что у нас среднесуточная температура воздуха, если она обычно переходит через ноль и это считается началом весны 27-28 марта, то вот с учетом того, что у нас происходит тенденция на потепление климата, с учетом прогноза Гидрометцентра, скорее всего, среднесуточная температура воздуха перейдет через ноль где-то 13-15 марта», - добавила Позднякова.

Он уточнила, что после перехода еще нужно какое-то время для того, чтобы растаял снег, потому что температура не сразу будет уверено положительной в течение суток. То есть таяние снега будет, но очень медленное.

«Я думаю, что раньше конца марта снежный покров в Москве и тем более в Подмосковье не сойдет», - заключила синоптик.

Сумма осадков за зиму 2018-2019 годов составила в столице 154 миллиметра, это примерно на 26 миллиметров больше средних многолетних значений. Максимальная зафиксированная высота снежного покрова - 49 сантиметров, это примерно в 1,5 раза выше средних многолетних значенийю