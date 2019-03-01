РИАМО - 1 мар. Благотворительный фонд «Воскресение» попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла лично напомнить верующим о сборе пожертвований на главный храм Минобороны РФ перед праздником Пасхи, здание храма строится в Московской области, сообщает Федеральное агентство новостей.



«В связи со скорым наступлением Великого поста и особого молитвенного настроя православных людей в эти святые дни, фонд «Воскресение» почтительно просит Вас благословить в воскресные дни Великого поста, перед наступлением великого праздника Воскресения – Пасхи Христовой – сбор пожертвований на это святое и богоугодное дело во всех епархиях и храмах РПЦ, поскольку множество наших православных соотечественников желают внести свою лепту в строительство Главного воинского храма ВС России», – говорится в обращении к патриарху.



В письме уточняется, что на счет фонда поступили средства для покрытия первоочередных строительно-монтажных расходов. На эти деньги залит фундамент храма, заложены необходимые инженерно-технические узлы, стены поднимаются уже более, чем на 10 метров.



На следующей неделе на сайте благотворительного фонда, который собирает пожертвования на возведение храма, появится раздел о ходе строительства. Каждую неделю там будут публиковать видео с квадрокоптера, чтобы все желающие смогли следить за ходом работ практически в режиме реального времени.



На строительство главного храма Вооруженных Сил РФ собрано уже 2,214 миллиарда рублей.



Инициатива строительства главного храма Вооруженных Сил принадлежит министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу. Реализовать проект Минобороны планирует к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – к 2020 году.



Строительство главного храма Вооруженных Сил ведется за счет добровольных пожертвований граждан, в том числе меценатов, военнослужащих РФ и всех заинтересованных организаций.