РИАМО - 1 мар. На 1 июня в столичные загсы уже поступило около 700 заявлений о заключении брака, в честь Международного дня защиты детей молодоженов ожидают сюрпризы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Около 700 заявлений о заключении брака в первый день лета поступило в столичные загсы. Эта дата оказалась очень популярной: в некоторых загсах почти не осталось свободных мест. Прием заявлений на регистрацию брака 1 июня продолжится до конца апреля», – говорится в сообщении.

Заявления можно подать лично, обратившись в загс или центр госуслуг «Мои документы», а также в электронном виде через единый портал госуслуг.

«Поскольку 1 июня отмечается Международный день защиты детей, свадебные церемонии будут особенными. Молодоженов ждут сюрпризы. Большое внимание уделят юным гостям торжества», – уточняется в материале.

С 1 октября 2018 года в Москве начали действовать новые правила подачи заявления о регистрации брака. Теперь спланировать дату свадьбы можно за год до торжества. Минимальный срок и правила подачи документов остались прежними.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня, в первый день лета, и совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.