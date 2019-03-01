РИАМО – 1 мар. Обязательная цифровая маркировка табачных изделий позволит отслеживать движение товара с легального производства до продавцов, однако сами сигареты в результате подорожают, считает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.

Он напомнил, что раньше путь табачных изделий отслеживался с помощью бумажной акцизной марки, то сейчас ее роль будет выполнять чип-матрица, уникальная для каждой пачки сигарет.

«Оператор маркировки оценивал в триллион рублей стоимость этого мероприятия <…> в конечном итоге все расходы лягут на потребителя», – сказал Королев в эфире Радио «Комсомольская правда».

При этом он подчеркнул, что подобная маркировка пока не является обязательной даже в Евросоюзе, однако у них нет и бумажных акцизных марок.

«В наших условиях цифровая маркировка была бы оправдана, если бы ее ввели на всей территории Евразийского экономического сообщества, то есть в Белоруссии, Казахстане, Армении. Тогда бы это была действительна значительная мера в борьбе с нелегальным оборотом сигарет», – подытожил главред информагентства.