РИАМО - 1 мар. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Московской административной дорожной инспекцией усилят контроль за работой таксомоторных компаний на территории Подмосковья и столицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Такое решение было принято на заседании рабочей группы. Между ведомствами заключено соглашение о взаимодействии по контролю за таксомоторными перевозками. Стороны организовали обмен материалами об административных правонарушениях, являющихся основанием для проведения внеплановых проверок работы таксомоторных компаний.

«При нарушении требований о безопасности перевозок на территории Москвы или Московской области, материалы административных правонарушений будут направляться в орган осуществляющий контроль по месту регистрации таксомоторной компании – в Минтранс области или МАДИ», – отмечается в сообщении

Если водитель такси не прошел предрейсовый медицинский и технический осмотр, не имеет при себе путевого листа, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью пассажиров, то Минтрансом области или МАДИ будет проведена внеплановая проверка работы компании. Особое внимание будут уделять компаниям, в которых работают водители-иностранцы.

«Такие проверки направлены на повышение уровня безопасности пассажиров, качество перевозок такси и снижение числа ДТП в сфере таксомоторных перевозок», – отметил представитель областного Минтранса.

Также Минтранс области и Московская дорожная инспекция будут совместно участвовать в судебных процессах по аннулированию разрешений компаний-нарушителей.