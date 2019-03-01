РИАМО - 1 мар. С пятницы в столице началось администрирование стоянки на «вафельной» разметке на перекрестке, за нарушение правил проезда данной разметки водителей будут штрафовать, эта мера поможет уменьшить возникающие на пересечении улиц заторы, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«Данная мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрестках – снизить задержки транспорта как городского, так и личного в часы пик на 15-20%. И пассажиры, и автомобилисты смогут быстрей проезжать проблемные участки, что в целом положительно скажется на движении в утренние и вечерние часы и позволит экономить время в пути», – уточняется в сообщении.

В настоящее время данная разметка нанесена по 103 адресам в Москве, где есть проблема заторов на перекрестках. В большинстве случаев на них не может проехать и городской транспорт, который намного больше по габаритам чем автомобиль и, соответственно, менее маневренный. А наземный транспорт перевозит больше людей, чем тот автомобиль, который нарушив правила, «блокирует» перекресток

«Вафельная» разметка позволит предоставить приоритет городским автобусам, в которых передвигаются более 5 миллионов жителей ежедневно.

Для дополнительного информирования водителей информация о начале администрирования данного нарушения была размещена на всех дорожных табло, было роздано более сотни листовок водителям, также было установлено передвижное табло непосредственно перед перекрестком Садового кольца и Орликова переулка.

«И утром и вечером наблюдается одна и та же проблема – некоторые водители игнорируют правила дорожного движения и выезжают на перекресток, хотя машины впереди просто стоят. Таким образом, когда другому направлению загорается зеленый, им просто-напросто некуда ехать, им «заблокировали» движение. Разметка была нанесена больше года назад, поэтому водители уже должны были привыкнуть к ней», – отмечается в материале.

Штрафа за нарушение проезда «вафельной» разметки должно дисциплинировать водителей. Специалисты ЦОДД будут внимательно следить за каждым перекрестком и качеством администрирования

«Для создания необходимой доказательной базы в постановлении будут размещаться шесть фотографий нарушения, из которых четыре обзорных снимка самого нарушения с указанием даты и времени нарушения, траектории движения транспортного средства нарушителя и фиксации работы светофора в красном режиме», – поясняется в материале.

Все оборудование прошло обязательную сертификацию в МВД РФ. За нарушение проезда перекрестка по «вафельной» разметке по правилам дорожного движения (часть 1 статьи 12.13 КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.