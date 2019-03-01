© РИАМО
, Александр Манзюк
© РИАМО
, Александр Манзюк
Он уже стал лидером рейтинга популярных праздников Масленицы этого года.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В центре Москвы, в других округах и городских парках работают 23 фестивальные площадки.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На Тверской площади гостей праздника встретят Иван-царевич, Финист Ясный сокол, Василиса Премудрая, Марья Моревна, Аленушка, а в колодце прямо на площадке поселится сказочная Щука, которая умеет исполнять желания.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На переходе от Манежной площади к площади Революции можно будет поучаствовать в десятках подвижных игр – таких, как жмурки и «замри» - и поводить хороводы.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Гостей «Московской Масленицы» ждут более 1,5 тысяч мастер-классов на любой вкус, ярмарки, фолк-концерты, кукольные представления, более 200 спектаклей «Золотой маски» и народные игры.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Кроме того, на площадках фестиваля посетители смогут приобрести фермерские продукты из 20 регионов России и попробовать блюда, приготовленные рестораторами.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Но главным блюдом, конечно, станут блины. Во время фестиваля у посетителей будет возможность продегустировать более 210 видов этого лакомства.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Фестиваль «Московская Масленица» входит в состав цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
© РИАМО
, Александр Манзюк
В этом году «Московская Масленица» продлится до 10 марта.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: открытие фестиваля «Московская Масленица»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: открытие фестиваля «Московская Масленица»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: открытие фестиваля «Московская Масленица»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: открытие фестиваля «Московская Масленица»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: открытие фестиваля «Московская Масленица»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: открытие фестиваля «Московская Масленица»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: открытие фестиваля «Московская Масленица»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: открытие фестиваля «Московская Масленица»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: открытие фестиваля «Московская Масленица»
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: открытие фестиваля «Московская Масленица»
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