РИАМО - 1 мар. Порядка 2,5 тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на футбольном матче между командами «Спартак» и «Краснодар» 3 марта в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Третьего марта в Москве пройдет матч 18-го тура Российской Премьер-лиги по футболу сезона 2018/2019 года между командами ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Краснодар» (Краснодар) на стадионе «Открытие Арена».

«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях будет задействован наряд численностью порядка 2,3 тысячи человек, из них: сотрудники полиции и Росгвардии – порядка 1,3 тысячи человек; народные дружинники, работники частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб – порядка 1 тысячи человек», – отмечается в сообщении.

К работе по обеспечению безопасности спортивного состязания также привлекаются представители ГУ МЧС России по Москве, кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадион и прилегающую территорию.

Правительство Москвы и полиция призывают зрителей соблюдать общественный порядок как в чаше стадиона, так и на прилегающей территории.

«На нарушителей порядка могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе и по статье 20.31 КоАП РФ, на основании которой для болельщиков-нарушителей может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований», – заключается в материале.