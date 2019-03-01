РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 мар. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в рамках региональной недели посетил в пятницу Подольский роддом и поздравил женщин с первым днем весны и наступающим Международным женским днем, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации городского округа.

«Депутат Государственной думы Фетисов посетил Подольский роддом 1 марта в рамках региональной недели приема граждан депутатами Госдумы РФ от партии «Единая Россия». В настоящее время роддоме находятся порядка 80 женщин. Они были приятно удивлены появлению легендарного хоккеиста. Он поздравил женщин с первым днем весны, наступающим Международным женским днем и пожелал счастья», – сказал сотрудник.

Также депутат провел встречу с заместителем главы администрации Евгением Соловьевым, руководителем управления №5 координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций Минздрава Московской области Вадимом Зеленевым.

Представители медицинской общественности обсудили с депутатом вопросы по привлечению молодых специалистов в медицинские учреждения, реализации программы социальной ипотеки, ремонта учреждений здравоохранения на территории Подольска, планам по строительству межрайонного физкультурного диспансера.

Подольский роддом – это современное муниципальное родовспомогательное учреждение, в состав которого входят женская консультация, стационар, отделение УЗ-диагностики, патологии беременности, клинико-диагностическая лаборатория, операционный блок, два акушерских и два гинекологических отделения, отделение для новорожденных и два реанимационных отделения (для детей и женщин).

В 2018 году в учреждении было принято около 4 тысяч родов, выполнено порядка 6 тысяч гинекологических операций, из которых около 400 эндоскопическим способом. Все палаты в роддоме работают по системе «Мать и дитя».