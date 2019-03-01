РИАМО - 1 мар. Отказ от прививок привел к росту заболеваемости корью в столице, вакцинация дает человеку необходимый иммунитет к этой болезни, сообщила РИАМО в пятницу председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

«На сегодняшний день все вспышки в Российской Федерации, не только в Москве, они связаны с тем, что у нас непривитые дети, непривитые сотрудники», - сказала Стебенкова.

Она отметила, что федеральное законодательство дает право проводить вакцинацию детей по желанию родителей.

«Понятно, что людям нужно объяснять (необходимость прививок – ред.). К великому сожалению, ряд деятелей проводит активную пропаганду против прививок, забывая о том, что очень многие заболевания были искоренены только благодаря тому, что мы делали прививки. Очень ярким тому подтверждением является та прививочная кампания, которая прошла в Москве против гриппа. Все остальные регионы «полыхают», а у нас были привиты почти 61% граждан. Мы даже эпидемического порога не достигли при первой волне гриппа», - сказала Стебенкова.

Она предупредила, что вирусные заболевания опасны своими осложнениями.

«Корь - инфекция, которая передается воздушно-капельными путем. Есть прививка против кори, она дает хороший иммунитет. Поэтому надо просто делать эту прививку тем детям, у которых нет отводов», - добавила Стебенкова.

В конце января в школе №1434, расположенной в Западном округе Москвы, зарегистрировали очаг заболевания корью среди непривитых учеников. В начале февраля очаг кори выявили в хостеле ООО «Тут как дома» на юго-востоке города, признаки болезни обнаружили у 25 постояльцев. Кроме того, в Москве в последнее время участились случаи заболевания корью среди строительных рабочих.

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