РИАМО – 1 мар. Россия и США договорились о возобновлении практики взимания сбора в размере 160 долларов за все виды виз, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере 160 долларов США за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей», – говорится в сообщении МИД РФ.

Москва считает, что такая договоренность будет способствовать расширению контактов в различных сферах, в том числе в культурных, гуманитарных и туристических.