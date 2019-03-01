РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 мар. Новый общественный орган сформируют для контроля государственных, региональных и муниципальных программ, реализуемых на территории подмосковных Балашихи и Реутова, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата Мособлдумы и члена фракции «Единая Россия» Тараса Ефимова.

Первое координационное совещание по формированию общественного совета депутат провел в городском округе Балашиха.

«По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, строительство и ремонт социальных объектов в муниципалитетах будет контролироваться депутатами всех уровней при участии населения. Для этого в Балашихе и Реутове будет сформирован общественный совет в составе 50-ти человек», – сказал Ефимов.

Он добавил, что в него войдут городские депутаты, представители общественных организаций и активные жители. Члены совета получат статус помощника депутата Мособлдумы и войдут в группу контроля за реализацией государственных программ.

По Балашихе в адресный перечень государственных программ Московской области текущего года включены 105 объектов, в том числе: строительство шести школ, четырех детских садов, двух газовых котельных, двух ФОКов, капитальный ремонт четырех Домов культуры, ремонт 54 городских дорог и многое другое.

В Реутове в адресный перечень вошли 17 мероприятий, в том числе два крупных инфраструктурных объекта – строительство путепровода через железнодорожные пути на 16 километров Горьковского направления Московской железной дороги (в районе станции «Реутов») и строительство Дома культуры.