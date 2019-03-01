РИАМО – 1 мар. В ближайшие шесть месяцев в России может решиться вопрос о правовом закреплении статуса территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), сообщил в пятницу заместитель председателя правления Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, депутат Госдумы Максим Щаблыкин.

В пятницу в Мособлдуме проходит собрание Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления. Главной темой мероприятия стала роль местных сообществ в решении социально-экономических и общественных вопросов развития территорий в России.

«Сегодня мы обсудили ключевые вопросы развития института территориального общественного самоуправления в стране. В первую очередь, конечно, это законодательное закрепление статуса ТОСов, их особая форма организации работы. Этот вопрос обсуждался на площадке, и нам пообещали этот вопрос решить в течение ближайшего полугода. Я считаю, что это будет большой прорыв для работы ТОСов на всех уровнях», - сказал Щаблыкин на пленарном заседании.

Он подчеркнул, что необходимо как можно скорее внести изменения в федеральное законодательство, закрепив основной статус ТОСов.

«Вывод один – ТОСы нужны, их роль в осуществлении общественного контроля не подвергается сомнению», - отметил Щаблыкин.

В рамках собрания Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления работали дискуссионные площадки, где обсуждались финансовые механизмы поддержки местных инициатив в помощь ТОСам, а также законодательное регулирование создания и деятельности органов ТОС и других организаций местных сообществ. Участниками мероприятия стали активисты ТОСов из всех регионов страны, руководители федеральных органов власти, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, ученые и эксперты в сфере местного самоуправления.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная сообщила, что Совет муниципальных образований Подмосковья принял решение о создании Ассоциации территориального общественного самоуправления Московской области. Проведение общего собрания учредителей ассоциации запланировано на 18 апреля. Всего в Подмосковье зарегистрировано более 300 ТОСов.