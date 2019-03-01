РИАМО - 1 мар. Специалистов для сырного кластера планируют готовить в Яхромском колледже Дмитровского городского округа, сообщил в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Неслучайно место выбрано, в несколько сот метрах от сырного кластера располагается Яхромский колледж, давно известный, с хорошей историей, достаточно серьезной базой. И, конечно, мы рассчитываем и предварительные разговоры с руководителем колледжа проведены, что в данном учебном заведении появятся отдельные кафедры, ускоренные курсы по сыроварам-технологам, работникам сырных производств для того, чтобы обеспечить потребность в ресурсах как со стороны новых молодых людей, так и переподготовка кадров», - сказал Разин.

Он подчеркнул, что большая потребность - более 500 человек с определенными навыками в одном месте - это серьезная нагрузка на человеческий ресурс.

«И мы не сомневаемся, что коллеги из образовательного цеха подготовят хорошие качественные, а самое главное, местные кадры, которые будут работать на новых заводах», - добавил министр.

По его словам, на территории сырного кластера планируется создать семь заводов, привлечь 2,5 миллиарда инвестиций, создать порядка 500-600 рабочих мест.