РИАМО - 1 мар. На территории Дмитровского городского округа после завершения строительства сырного кластера планируют производить порядка 20,5 тысяч тонн продукции, сообщил в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«И самое важное, что к тому моменту, когда все наши заводы выйдут на проектную мощность, мы здесь будем производить порядка 20,5 тысяч тонн сыра в год. Сегодня в Московской области производится порядка 50 тысяч тонн, и вы понимаете, что практически половина всего объема сыра, производимого во всей Московской области, будет производиться здесь, в Дмитровском городском округе», - сказал Разин.

Он подчеркнул, что в сырном кластере появятся порядка семи заводов, планируется привлечь 2-2,5 миллиарда рублей инвестиций, а также создать 500-600 рабочих мест. К июню должна завершиться работа по строительству инфраструктуры.

За качеством продукции в сырном кластере в Дмитровском городском округе будет следить специальная молочная лаборатория.