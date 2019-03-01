РИАМО - 1 мар. За качеством продукции в сырном кластере в подмосковном Дмитровском городском округе будет следить специальная молочная лаборатория, сообщил в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Сегодня без качества вообще нельзя говорить о выходе на серьезные торговые сети, и конечно, мы говорим о том, кто будет производить сыр в сырном кластере, будет отвечать за качество. Мы здесь планируем разместить молочную лабораторию, которая отдельно будет приоритезировать свое внимание на качество молока, сыра, молочных продуктов, которые будут производиться здесь, на территории сырного кластера», - сказал Разин.

Он уточнил, что в сырном кластере планируется применять итальянские, французские и голландские технологии.

«Здесь мы не говорим о том, что только отечественные технологи будут, здесь мы ждем, самое главное, лучших представителей отрасли, чтобы продукция городского округа радовала не только покупателей Подмосковья, но и столицы», - сказал Разин.

Строительство инфраструктуры сырного кластера в Дмитровском городском округе планируют завершить к концу июня текущего года, инвестиции в проект оцениваются в 2-2,5 миллиарда рублей.

Строительство инфраструктуры сырного кластера в Подмосковье завершат к концу июня>>