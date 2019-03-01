РИАМО - 1 мар. В столичное медучреждение поступил несовершеннолетний с телесными повреждения, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, 28 февраля в полицию поступила телефонограмма из медучреждения о доставлении к ним несовершеннолетнего с телесными повреждениями.
«Со слов пострадавшего телесные повреждения ему причинили 26 февраля. По данному факту проводится проверка», - сказал собеседник агентства.
По данным некоторых СМИ, ученика школы №1574 избил одноклассник.
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