РИАМО – 1 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провел в пятницу в подмосковном Реутове расширенное заседание фракции партии «Единая Россия». На нем вместе с главой городского округа Станиславом Каторовым и депутатами городского совета депутатов обсудили самые актуальные темы, которые интересуют жителей.

«Общение с жителями должно быть постоянным. Депутаты должны присутствовать в жизни людей самым активным образом. Раз в месяц мы будем проводить региональную неделю с участием депутатов Государственной думы РФ, чтобы доносить просьбы населения до федерального уровня власти», – отметил Брынцалов.

Глава городского округа Станислав Каторов отметил, что, выполняя задачи, поставленные президентом РФ в послании Федеральному собранию, губернатором Московской области в обращении к жителям, основным направлением деятельности для муниципальной власти является прямое взаимодействие с населением.

«Именно через обратную связь от жителей на тематических встречах по конкретным вопросам мы получаем первичные сигналы, на которые возможно отреагировать максимально оперативно», – подчеркнул Каторов.

В сентябре текущего года пройдут выборы в городской совет депутатов. По словам Каторова, они определят уровень доверия общества к деятельности депутатов.

На заседании обсудили и другие важные вопросы: функционирование системы раздельного сбора отходов, пенсионную реформу, обеспечение населения лекарственными препаратами и развитие детского и юношеского спорта.