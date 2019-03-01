РИАМО - 1 мар. В Дмитровском округе к концу июня завершат строительство инфраструктуры сырного кластера, всего планируется создать 7 заводов и вложить до 2,5 миллиардов инвестиций, сообщил в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Мы находимся на стройплощадке сырного кластера. Это тот проект, о котором мы достаточно громко рассказываем. И очень приятно, мы сегодня убедились, что все наши планы выполняются. Более того, строители нас заверили, что идем с опережением графика примерно на 2-3 недели, это вселяет в нас уверенность в том, что к концу июня мы завершим полностью строительство инфраструктуры и уже начнем реализацию проектов по строительству заводов», - сказал Разин.

По его словам, в сырном кластере появятся порядка 7 предприятий.

«Это и сырные производства, и предприятия по переработке молочной сыворотки. Соответственно, здесь будет молочная лаборатория, которая будет следить за качеством входящего сырья и качеством готового сыра. Планируем привлечь порядка 2-2,5 миллиарда (рублей - ред.) инвестиций со стороны инвесторов, около 500-600 рабочих мест здесь появится», - подчеркнул министр.