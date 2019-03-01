РИАМО – 1 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе личного приема граждан в подмосковной Балашихе пообещал помочь жителям дома №7А по улице Пионерская с вопросом замены плитки в подъезде, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы парламентария.

Жители дома №7А по улице Пионерская рассказали депутату о том, что их дому 16 лет, и за это время покрытие на первом этаже пришло в негодность. Просили управляющую компанию выполнить работы еще в прошлом году, но по планам УК замена плитки запланирована на 2021 год.

«Четвертого марта приедем с выездной проверкой на Пионерскую, проговорим вопрос замены плитки с управляющей компанией и жителями, а также возможность перенести ремонт на этот год», – сказал Ефимов.

Он отметил, что управляющие организации недостаточно информируют жителей о планах по ремонту подъездов.

С подобной коммунальной проблемой – восстановлением крыльца подъезда дома – пришла на прием и жительница дома по улице Керамическая, дом №24 Елена Чечерина.

«В Балашихе в этом году в рамках программы губернатора Подмосковья будет отремонтировано 630 подъездов. На эти работы из регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников (средства жителей) будет направлено 74,9 миллиона рублей. На каждом доме необходимо повесить табличку о запланированных работах и сроке сдачи объекта», – отметил Ефимов.

Всего на прием к Ефимову записалось четыре человека. Вопросы также касались предоставления материальной помощи.

Мама «хрустального мальчика» Наиля Мишкина рассказала о победах старшего сына на соревнованиях по плаванию и обратила внимание на развитие паралимпийских видов спорта в Балашихе и выделение специального времени для занятий инвалидов в спортивных учреждениях.

«Наши ребятишки, несмотря на тяжелые заболевания, хотят заниматься спортом, побеждать. Необходима поддержка ФОКов, а также тренеров, которые готовы заниматься с ребятами адаптивным спортом», – сказала Мишкина.

Ефимов поблагодарил Мишкину за поздравление с прошедшим Днем защитника Отечества, а также за пироги, которые она принесла на прием в качестве угощения.

«Рад, что в вашей жизни все налаживается, а сын, имея тяжелое заболевание, не только занимается спортом, но и берет призовые места на соревнованиях. Все вопросы, которые были озвучены в ходе приема, будут отработаны совместно с администрацией Балашихи и УК, а нуждающимся оказана материальная помощь», – заключил Ефимов.