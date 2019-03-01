РИАМО – 1 мар. Жителей и гостей городского округа Орехово-Зуево приглашают принять участие в главных масленичных гуляниях города на Октябрьской площади 10 марта, сообщается на странице администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашаем на народное гуляние «Масленица»! Здесь вас ждут театрализованное представление, русские забавы, игры и масленичный поезд. Дети смогут покататься на аттракционах и поучаствовать в игровой программе. Ну и, конечно же, приходите на чай с блинами с жару с пылу!» – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, на площади будут работать торговые ряды с праздничной едой, сувенирами и игрушками.

Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: городской округ Орехово-Зуево, Октябрьская площадь.