РИАМО - 1 мар. Одиноким и пребывающим в состоянии стресса москвичам будет полезно завести кошку, чтобы улучшить настроение и отвлечься от проблем, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

Первого марта в России отмечают неофициальный национальный День кошек.

«Я думаю, что общение и контактирование с кошкой может уменьшить ощущение одиночества, может улучшить настроение. Но мне, как психологу, кажется, что дело не совсем в коте. Дело в том, что человек чувствует к этому животному особую симпатию, нежность. Он проявляет о нем заботу. Иногда же говорят, что если не о ком заботиться, то надо завести котенка. В этом что-то правильное есть. Кошка может стать таким объектом заботы и отвлекать от проблем», - сказал Шабшин.

По его словам, общаясь с животными, человек всегда испытывает положительные эмоции и ощущает себя комфортно.