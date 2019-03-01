РИАМО – 1 мар. Жителей городского округа Орехово-Зуево приглашают на фотовыставку «Духовное наследие Подмосковья» в Центре культуры и досуга «Мечта», сообщает корреспондент Орехово-Зуевского информагентства Марина Красуленкова.

«Выставка рассказывает о восстановленных поруганных святынях и о храмах, которые еще ждут своего часа. На многих фото православная молодежь – в работе и на отдыхе. Каждый из этих снимков несет эмоциональный заряд, любовь того, кто его делал», – сказал благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиереи Андрей Коробков.

На выставке представлено свыше 50 фоторабот. На снимках возрожденные и еще реставрируемые святыни Подмосковья: храмы, монастыри, в основном расположенные в городских округах Орехово-Зуево и Ликино-Дулево.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, фотовыставка «Духовное наследие Подмосковья» будет работать в течение двух недель, потом экспозиция отправится в Москву в Новодевичий монастырь, а далее – в путешествие по городам Московской области.

Выставка работает ежедневно с 9:00 до 17:00 по адресу: городской округ Орехово-Зуево, улица Набережная, дом №9А.