РИАМО – 1 мар. Пятый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области – 2019 открылся в пятницу в колледже «Энергия» в городском округе Реутов, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Сегодня (1 марта – ред.) в колледже «Энергия» в Реутове был дан старт V Подмосковному чемпионату WorldSkills-2019, в рамках которого учащиеся в возрасте от 14 до 22 лет представят совету экспертов свои знания в нескольких компетенциях», – сказал Каторов.

Он отметил, что в число конкурсных дисциплин вошли задания по командной работе на производстве, изготовлению изделий из полимерных материалов для юниоров и студентов. Помимо этого, участники чемпионата демонстрируют знания в областях работы на станках с ЧПУ, промышленной робототехники, эстетической косметологии, звукорежиссуры и инженерии космических систем.

По данным Реутовского информагентства, подведение итогов конкурсов и награждение победителей состоятся 5 марта в 12:00 в конференц-зале колледжа «Энергия».