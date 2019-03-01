РИАМО - 1 мар. В пятницу днем в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали и отменили 33 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задерживаются девять рейсов, пять отменили. В «Домодедове» три рейса задержали, еще десять отменили. В «Шереметьеве» задержаны шесть рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.