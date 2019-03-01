РИАМО – 1 мар. В Реутове движение по новому путепроводу через железную дорогу планируют открыть к сентябрю текущего года, он свяжет Носовихинское шоссе и Транспортную улицу с выходом на Горьковское шоссе, сообщил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Каторов вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым провел рабочую встречу на строящемся объекте.

«На сегодняшний момент здесь активно ведутся работы, завершается сооружение подпорной стенки, установлены опоры для будущего моста, установлена арка над главным ходом железной дороги, ведется надвижка пролетных конструкций, строители приступают к оборудованию автомобильных подходов с обеих сторон конструкции», – сказал Каторов. ⠀

Он добавил, что путепровод обеспечит транспортную доступность промышленной зоны Реутова и даст возможность для запуска новых маршрутов общественного транспорта.

«Выражаю искреннюю признательность за поддержку на всех уровнях власти строительства важного объекта для московского региона и Реутова, благодаря которой мы сможем открыть движение по новому путепроводу уже ко Дню города в сентябре», – подчеркнул глава Реутова.

По данным Реутовского информагентства, пропускная способность нового путепровода через Горьковское направление Московской железной дороги составит около 32 тысяч автомобилей в сутки. Общая протяженность объекта, включая подходы, составит 1,2 километра из которых длина путепровода – 282 метра. Средняя расчетная скорость движения по четырехполосному путепроводу (по две полосы движения в каждом направлении) – 40 километров в час. Строительство путепровода обойдется в 2,3 миллиарда рублей.