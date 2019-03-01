РИАМО – 1 мар. Пристройка на 300 мест к школе №2 подмосковных Котельников откроется осенью текущего года, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Владимира Жука.

В пятницу Жук проверил ход строительства пристройки к школе №2 в городском округе Котельники. Осмотр будущей школы депутат провел вместе с членами молодежного парламента. Они осмотрели будущие учебные классы, столовую, хореографический класс.

«Почти 65 лет в городе Котельники не строилось новых школ! Пристройка уже готова, рассчитана на 300 мест. Осенью в школе примут первых учеников. Открытие нового корпуса позволит разгрузить вторую смену. Напомню, один из приоритетов губернатора Подмосковья Андрея Воробьева – ликвидация вторых смен в школах к 2022 году», – сказал Жук.

Он отметил, что в пристройке все выполнено по современным технологиям. Депутат также подчеркнул, что в марте Госстройнадзор завершит проверку. Летом планируют закупать мебель.

С 25 февраля по 1 марта в Мособлдуме не проводят заседания – проходит муниципальная неделя, во время которой депутаты активно работают на территории городских округов. Работа по проверке хода строительства учреждений образования ведется по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.