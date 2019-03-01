РИАМО - 1 мар. МВД России поддержало инициативу Совета по правам человека (СПЧ) о делении Москвы на так называемые еврозоны для ограничения передвижения автомобилей по типу экологичности, сообщает ТАСС.

«МВД России указанная инициатива была рассмотрена и концептуально поддержана. Кроме того, МВД рассматривало проект плана мероприятий по совершенствованию нормативно-правового и технического регулирования вопросов введения ограничения движения транспортных средств в зависимости от экологического класса, подготовленный Минтрансом России в соответствии с поручением правительства РФ», – сказал представитель пресс-службы МВД РФ.

В конце января СПЧ предложил ограничить движение так называемых неэкологичных автомобилей и поделить Москву на зоны, допуск в которые будет зависеть от экологического класса автомобиля. Ограничение предложено ввести для автомобилей ниже класса «Евро-4».

Власти столицы также поддержали это предложение.

«Правительство Москвы готово оказать содействие в решении вопроса по введению зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации», – говорится в письме мэра Москвы Сергея Собянина в адрес СПЧ.