РИАМО – 1 мар. В России насчитывается более 30 тысяч территориальных общественных самоуправлений (ТОС), в Подмосковье региональное отделение ТОСов начнет работу уже весной, сообщил в пятницу председатель правления Общенациональной ассоциации ТОС, депутат Госдумы Виктор Кидяев.

«В 2016 году всего 56 субъектов страны были охвачены ТОСовским движением. Сегодня в России ведут свою работу более 30 тысяч ТОСов в 79 регионах. Более 16 тысяч ТОСов работают в городах, свыше 14 тысяч ТОСов создано в селах», – отметил Кидяев на пленарном заседании в Мособлдуме.

Он отметил, что ежегодно в 50 субъектах России проводится конкурс на поддержку проектов ТОС.

«Сегодня в 12 субъектах РФ зарегистрирована региональная Ассоциация ТОС. В Московской области и Пермском крае региональное объединение ТОСов появится уже этой весной», – дополнил Кидяев.

По его словам, в 2018 году 60 ТОСов получили поддержку от правительства России на общую сумму 30 миллионов рублей.

В пятницу в Мособлдуме проходит собрание Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления. Главной темой мероприятия стала роль местных сообществ в решении социально-экономических и общественных вопросов развития территорий в России.

В рамках собрания прошли дискуссионные площадки, где обсудили финансовые механизмы поддержки местных инициатив в помощь ТОС, а также законодательное регулирование по созданию и деятельности органов ТОС и других организаций местных сообществ.

В мероприятии принимают участие активисты органов ТОС всех регионов страны, руководители федеральных органов государственной власти, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, ученые и эксперты в сфере местного самоуправления.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная сообщила, что Совет муниципальных образований Подмосковья принял решение о создании Ассоциации территориального общественного самоуправления Московской области. Проведение общего собрания учредителей ассоциации запланировано на 18 апреля. Всего в Подмосковье зарегистрировано более 300 ТОСов.