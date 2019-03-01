РИАМО - 1 мар. Управление Россельхознадзора привлекло к ответственности арендатора земельного участка сельскохозяйственного назначения в Одинцовском городском округе за нарушения земельного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Ранее ведомство провело проверку в отношении арендатора земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 0,68 гектара. Специалисты установили факт невыполнения требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите земель. Кроме того, плодородный слой почвы был перекрыт асфальтобетонной смесью. Также на участке расположились навесы неизвестного назначения.

«В конце февраля 2019 года за невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв управлением Н.И. Литвин привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», – говорится в сообщении.