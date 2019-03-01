РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. Активисты «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» из подмосковных Люберец сдали кровь для детей с онкозаболеваниями, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

На станции переливания крови при Люберецкой районной больнице №2 прошла благотворительная акция.

«По благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в благочиниях Московской епархии регулярно проводятся дни сдачи донорской крови для детей, страдающих онкологическими заболеваниями в Подмосковье. Совершеннолетние активисты «Молодой гвардии» присоединились к акции, чтобы спасти детские жизни», – сказал настоятель Преображенского храма поселка Красково Илия Семенов.

Всего кровь сдали восемь молодогвардейцев. Кровь, которую сдали доноры, пойдет по заявке в учреждения здравоохранения городского округа Люберцы: в родильный дом, детскую больницу и стационары.

«Нечасто встретишь молодежь на станциях переливания крови. На мой взгляд, это большая проблема. Молодые люди чаще зациклены на себе – учеба, работа. Мы с активистами считаем, что нужно проводить среди сверстников разъяснительные беседы, рассказывать о преимуществах донорства, социальных гарантиях и о том, насколько важна может быть кровь людям с серьезными заболеваниями», – отметил сторонник партии «Единая Россия» Виктор Кириллов.

Молодогвардейцы городского округа Люберцы уже думают над организацией подобной акции, которую они проведут вместе со студентами гуманитарно-социального института, расположенного в поселении Красково.