РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 мар. Проверку газового оборудования провели в 30 квартирах одного из домов на улице Свердлова подмосковной Балашихи, нарушений не выявлено, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В ходе проверки газового оборудования в 30 квартирах подъезда №1 дома №59 на улице Свердлова нарушений не выявлено. Мы осмотрели содержание внешнего фасадного газопровода и внутриквартирного газового оборудования», – сказал заведующий 25-м территориальным отделом Госжилинспекции Московской области Николай Нагибин.

Он добавил, что в квартирах проверили исправность газовых колонок, плит и наличие договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Такие проверки осуществляются представителями областной Госжилинспекции, управляющей компании и специализированной организацией газоснабжения на ежегодной основе.

«Газ – это очень удобно и опасно одновременно. Если мы используем газовое оборудование, то должны обслуживать его в установленные законодательством сроки», – отметил Нагибин.

Информационные объявления о проведении ежегодной газовой проверки закрепляют на подъездах домов за 3-4 дня до обхода. Если жильцы не открывают дверь, то им оставляют уведомление. В нем прописаны номера телефонов и адрес для связи с представителями организации.

Если вы почувствовали запах газа, незамедлительно перекройте кран перед газовым оборудованием и сообщите в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Балашиха – «112». До приезда аварийной бригады проветрите помещение, не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы.