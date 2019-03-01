РИАМО – 1 мар. Grand Prix de Russie по сноуборду в Москве вошел в топ-5 спортивных событий первых весенних выходных, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Красноярск, Сочи, Екатеринбург, Москва и Байкал принимают самые популярные у туристов мартовские спортивные весенние события и фестивали.

«В топ-5 для путешествий входят Универсиада-2019 в Красноярске, Кубок мира по горнолыжному спорту в Красной Поляне, уральский фестиваль дизайнеров Sandarina в Екатеринбурге, мировой тур по сноуборду Grand Prix de Russie в Москве и фестиваль Зимниада-2019 на Байкале», – отмечается в сообщении.

Этап мирового тура по сноуборду в дисциплине Big Air (биг-эйр) Grand Prix de Russie пройдет в Москве 2 марта в шестой раз.

«На территории спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы» состоится церемония открытия, выступление музыканта Noize MС и финал соревнований сноубордистов. В соревнованиях принимают участие более 30 райдеров из России, США и Европы», – уточняется в материале.