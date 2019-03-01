РИАМО – 1 мар. Российско-японские консультации по вопросу заключения мирного договора проведут в столице 5 марта, на встрече будут присутствовать заместители глав МИД двух стран, сообщает kp.ru.

Участниками встречи станут заместители министров иностранных дел России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори, отметили в японском посольстве.

«Заместитель министра иностранных дел Такэо Мори планирует провести переговоры со своим российским коллегой Игорем Моргуловым 5 марта в Москве», – говорится в сообщении.

Ожидается что Моргулов и Мори в ходе мероприятия затронут вопросы, связанные с подготовкой встречи министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, которая должна состояться в Японии.

«Также ожидается, что замминистры проведут обмен мнениями по вопросу о выработке мирного договора между двумя странами», – подчеркивается в материале.

16 февраля министр иностранных дел России провел переговоры со своим японским коллегой в здании российского генконсульства в Мюнхене. Тогда они договорились о проведении консультаций на уровне их заместителей.

Также в ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ начать переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года. Главным «камнем преткновения» являются Южные Курилы.