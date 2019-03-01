РИАМО - 1 мар. Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун пригласил школьника, спасшего пассажира самолета, на экскурсию на станцию скорой помощи и в Боткинскую больницу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ученик медкласса школы №1573 Богдан Рудик спас жизнь пассажиру самолета Сочи - Москва. У мужчины началось носовое кровотечение, и командир лайнера обратился за медпомощью к пассажирам. Врачей на борту не было, тогда школьник самостоятельно очистил ротовую полость и гортань пострадавшего от кровяных масс. Вместе с бортпроводниками он следил за давлением и поддерживал дыхание мужчины с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу. Состояние пострадавшего удалось стабилизировать.

«Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун пригласил весь медицинский класс 10 «Б» школы №1573 на экскурсию на станцию скорой медицинской помощи и в учебный симуляционный центр больницы имени Боткина», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента здравоохранения позвонил Богдану Рудику и поблагодарил его за оказание первой помощи человеку на борту самолета и пригласил весь класс посетить с экскурсией станцию скорой медицинской помощи имени Пучкова и учебный симуляционный центр больницы имени Боткина.

«Отлично, что в Москве есть такие самоотверженные ученики, как Богдан. Он не растерялся в экстренной ситуации, успешно применил на практике те знания, которые получил на занятиях, повел себя как настоящий медицинский работник. Безусловно, хотелось бы видеть его в дальнейшем в рядах московских врачей», - отметил Хрипун.

Он добавил, что Рудик и его одноклассники смогут познакомиться с передовыми технологиями московского здравоохранения, посетить станцию скорой помощи, которая, как известно, является самой быстрой в Европе, посмотреть как работает диспетчерский пульт, оснащение машин, а также увидеть как московские врачи проходят обучение в самом современном симуляционном центре Боткинской больницы и принять участие в одном из мастер-классов лучших врачей Москвы.