РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 мар. В микрорайоне Львовский в подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание сарая, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Двадцать восьмого февраля в 20:44 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Львовский, улица Советская. В 21:08 ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара приняли участие 3 единицы техники и 11 человек.