РИАМО - 1 мар. Спортсмены из Московской области завоевали на двух турнирах всероссийского масштаба по конькобежному спорту награды высшей пробы, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Три награды были завоеваны подмосковными юниорами на финальном этапе кубка Союза конькобежцев России в Москве. Первенство проходит с 28 февраля по 1 марта. Этими медалями стали два золота и одно серебро.

«На дистанции 500 метров Анастасия Коркина заняла второе место с отрывом от победителя, составившим 0,08 секунды. В беге на 3 тысячи метров Даниил Чмутов оказался быстрее всех и опередил своих преследователей на 2,61 секунды, забрав победу себе. Также Даниил праздновал свой триумф в масс-старте на 10 кругов, это золото стало для него вторым кряду», – отмечается в сообщении.

Одновременно с этими соревнованиями в столице проходил финальный этап кубка России по конькобежному спорту. В дисциплине «1000 метров, мужчины» бронзовая медаль досталась Руслану Рафикову, а на километровой дистанции среди женщин не было равных Ирине Кузнецовой, финишировавшей с отрывом от ближайшей соперницы в 1,49 секунды.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков высоко оценил успехи спортсменов.

«Результаты выступлений подмосковных конькобежцев на соревнованиях, одних из главных в России можно назвать выдающимися. Наши ребята показали высокий класс и поднялись на высшие позиции пьедестала во многих дисциплинах. Поздравляю спортсменов с их победами и желаю не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым подиумам и титулам», – резюмировал министр.