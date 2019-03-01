РИАМО – 1 мар. Госжилинспекция предписала управляющей компании навести порядок в многоквартирном доме в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В адрес Госжилинспекции Московской области поступило обращение от жителей многоквартирного дома №51 в рабочем поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа. Руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков пояснил, что собственники сообщили о том, что управляющая компания ненадлежащим образом содержит общедомовое имущество. Государственные жилищные инспекторы оперативно выехали на проверку для выяснения обстоятельств.

«В ходе выездной внеплановой проверки были выявлены нарушения в содержании подъездов, кровли, лифтового оборудования и системы водостока в многоквартирном доме. ООО «УК ЖКХ «Наро-Фоминского района», управляющая данным домом, получила от Госжилинспекции предписание о восстановлении штукатурно-окрасочного слоя стен и потолков, плотного притвора и остекления оконных рам, а также об установке плафонов на осветительные приборы», – отметил Соков.

В отношении УК был составлен административный протокол о правонарушении.

«За осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований Мировой судья судебного участка №134 Наро-Фоминского судебного района Московской области признал ООО «УК ЖКХ «Наро-Фоминского района» виновным и обязал выплатить штраф в размере 125 тысяч рублей», – добавляется в материале.

Контрольная проверка исполнения предписания Госжилинспекции Московской области показала, что сотрудники управляющей организации выполнили необходимые ремонтные работы и привели общедомовое имущество в надлежащее состояние.