РИАМО – 1 мар. Руководство ООО «Коспариус» из Рузского городского округа выплатит штраф в 100 тысяч рублей за нарушения ветеринарного законодательства РФ, в ходе проверки было установлено, что в помещениях, где содержится мясная продукция, созданы все условия для антисанитарии, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В феврале была проведена проверка в отношении ООО «Коспариус», осуществляющего деятельность по оказанию услуг общественного питания в ресторане «Арго» (Рузский городской округ, деревня Старая Руза, улица Нестеровское лесничество, дом 8) на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», среди которых: продукция животного происхождения (полуфабрикаты) не исследуется на безопасность и соответствие выпускаемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза; контейнер для сбора ТБО не оборудован крышкой», – отмечается в сообщении.

Кроме того, не представлены график уборки, акты выполненных работ по дезинсекции, план-схема раскладки дератизационных средств. Также на предприятии не ведется учет температурного режима холодильного оборудования, что не позволяет определить соблюдение условий хранения продукции.

«Управлением за выявленные нарушения ООО «Коспариус» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений», – заключается в сообщении.