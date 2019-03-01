РИАМО – 1 мар. В этом году планируется завершить строительство эстакады на 16-м километре Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) неподалеку от станции «Реутов», говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В пятницу глава регионального парламента Иогрь Брынцалов совместно с главой города Реутов Станиславом Каторовым осмотрел ход работ по строительству эстакады на 16-м километре Горьковского направления МЖД в районе станции «Реутов».

«Путепровод свяжет Носовихинское шоссе и шоссе Энтузиастов, соединив жилую и промышленную (северную и южную) части Реутова. Длина проектируемой улицы составит 1,21 километра, пропускная способность – 32 тысячи автомобилей в сутки. На строительство предусмотрено 2,3 миллиарда рублей», – отмечается в сообщении.

Строительство путепровода позволит ликвидировать пересечение железнодорожных путей и дорог в одном уровне, а также обеспечит транспортную связь трассы М-7 «Волга» и Носовихинского шоссе. Окончание строительства эстакады запланировано в 2019 году.

«Сегодня реализуется два масштабных проекта, с поддержкой правительства Московской области, для двух муниципалитетов – это Салтыковский и Реутовский переезды. Как доложили строители, эти два объекта будут сданы раньше срока и одновременно. Это позволит решить очень много вопросов и проблем, которые существовали долгие годы», – уверен Брынцалов.

По его словам, это позволит соединить две части Реутова – Северную и Южную.

«Об этом нас давно просят жители. Решение этого вопроса, я считаю, одно из самых главных в жизни города. Здесь находятся промзона, предприятия, которые являются основными налогоплательщиками городского бюджета, они тоже будут активно развиваться. Таким образом, эта часть промзоны станет более привлекательной для тех, кто захочет приходить в город для ведения бизнеса», – резюмировал Брынцалов.