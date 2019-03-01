РИАМО - 1 мар. Благодаря работе инспекторов Госадмтехнадзора Московской области с начала года 18 детских игровых площадок Коломенского городского округа приведены в надлежащее состояние по выданным предписаниям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Всего на территории Коломенского городского округа расположены 334 детских игровых и 36 физкультурно-оздоровительных площадки.
В зимний период нарушения связаны в основном с невыполнением работ по уборке снега, наличием складированного снега и ненадлежащем содержанием игровых элементов.
К устранению недостатков привлекли лиц, ответственных за содержание объектов детской инфраструктуры. Все выявленные правонарушения устранены в установленные сроки.
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