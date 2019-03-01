РИАМО - 1 мар. Московское областное управление ФАС выявило в действиях АО «Мосэнергосбыт» признаки нарушения антимонопольного законодательства по факту уклонения от заключения договора электроснабжения, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.
Ведомство выдало АО «Мосэнергосбыт» предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Управлением на основании статьи 391 Федерального закона «О защите конкуренции» в адрес АО «Мосэнергосбыт» направлено предупреждение о необходимости прекращения указанных действий.
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