РИАМО - 1 мар. Служба неотложной помощи начала работу в поликлиниках городского округа Ступино, она представляет собой кабинеты неотложной помощи и бригады для выезда на дом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев отметил, что данная инициатива воплощается в рамках реализации регионального проекта «Добрая поликлиника».

«Постепенно мы внедряем в поликлиниках региона данный проект. Это необходимо для разгрузки участковых врачей, чтобы они могли полностью сконцентрироваться на приеме пациентов. А обслуживание вызовов на дому на себя берет служба неотложной помощи», – добавил Матвеев.

Он отметил, что пилотными муниципалитетами, где был воплощен проект «Добрая поликлиника», стали Видное, Балашиха, Красногорск, Талдом, Луховицы, Раменский район, Дубна. Постепенно в 2019 году инициатива будет внедрена во всех поликлиниках Подмосковья.