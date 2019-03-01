РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 мар. Первый этап реконструкции и благоустройства Никольско-Архангельского парка в подмосковной Балашихе планируют начать весной текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В последние годы мы большое внимание уделяем развитию парковых пространств на территории городского округа. Наша задача сделать хорошие и уютные зоны отдыха во всех микрорайонах», – сказал глава горокруга Балашиха Сергей Юров в ходе выездного совещания по развитию инфраструктуры микрорайона.

Он добавил, что благодаря реализации региональной программы по развитию парков весной текущего года можно начинать благоустраивать Никольско-Архангельский парк. Первый этап реконструкции парка планируется завершить уже летом.

По словам Юрова, в ходе реконструкции обновят входную группу, сделают удобную дорожно-тропиночную сеть и установят новые малые архитектурные формы. Кроме того, в рамках реализации первого этапа реконструкции парка также проведут благоустройство вокруг пруда. Там проложат пешеходные дорожки, обустроят места для отдыха, проведут освещение.

В конце 18 века на территории микрорайона Никольско-Архангельский располагались село Архангельское и деревня Никольское. После соединения населенных пунктов село получило статус поселка городского типа. В 2003 году Никольско-Архангельский микрорайон включили в состав Балашихи.