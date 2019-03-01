РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 мар. Власти подмосковного Подольска предложили установить на аварийно-опасном участке Южного обхода новую линию освещения с энергосберегающими светильниками, сообщается на сайте администрации горокруга.

Отсутствие освещения на пересечении Южного обхода Подольска и автодороги А101 на улице Кирова представляет особую опасность, так как там находится основной очаг ДТП, в которых уже погибли 14 человек.

«Чтобы решить проблему, на обозначенном участке необходимо подключить линию освещения от кольцевой развязки на улице Кирова в сторону Фетищево. Данный вопрос поручили проработать РУАД-4 с ГБУ МО «Мосавтодор» в рамках содержания линий наружного освещения вдоль автомобильных дорог», – говорится в сообщении.

Для подключения освещения необходимы электрические мощности. Чтобы быстро решить проблему, администрация горокруга предложила ГБУ МО «Мосавтодор» заменить ртутно-натриевые светильники на энергосберегающие светодиодные светильники существующей линии и включить обесточенную линию для нормативного освещения участка дороги. Это позволит уменьшить риски возникновения ДТП в темное время суток.

«Также представители ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск предложили рассмотреть возможность ограничения скорости движения на автодороге Южный обход Подольска до 70 километров в час», – дополняется в материале.

Дорожно-строительные работы на всем протяжении автомобильной дороги Южный обход города Подольска, от магистрали М2 «Крым» до автодороги А101 Москва – Малоярославец – Рославль, не ведутся с марта 2018 года.

Ранее на данном участке провели три этапа работ – реконструкцию Старосимферопольского шоссе, строительство эстакады Южного обхода и кольцевой автомобильной развязки. При этом часть работ, в том числе и по освещению, генеральный подрядчик «Спецстрой России» (ныне ФГУП «ГВСУ №7» Минобороны России) не выполнил до сих пор.

В настоящее время заказчик ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» и министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассматривают вопрос об обращении в суд с иском о понуждении ФГУП «ГВСУ №7» к выполнению работ.